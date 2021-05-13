На аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России

Драгоценный камень на аукцион выставила российская группа компаний АЛРОСА. По ее информации, бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии.
Бриллиант изготавливали более полутора лет. Он стал крупнейшим в истории российского гранильного дела и получил «высочайшие оценки» экспертов лаборатории Геммологического института Америки (GIA) в отношении цвета и чистоты — D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений, сообщили в АЛРОСА.
В начале мая датский ювелирный производитель Pandora отказался от использования натуральных алмазов. Теперь он будет выпускать украшения только с камнями, выращенными в лабораторных условиях. Эти камни, как отметили в компании, не уступают по своим оптическим, химическим и физическим характеристикам природным аналогам.
Новая коллекция будет продаваться в Великобритании, в остальные страны она поступит после 2022 года. В день, когда Pandora сообщила об отказе от использования натуральных бриллиантов, акции компании выросли на 9%.
В июне 2020 года Pandora пообещала отказаться от использования «нового» золота и серебра в пользу переработанных металлов. Полностью перестроить производство компания планирует к 2025 году. По ее плану, переход на переработанные драгоценные металлы сократит выбросы углекислого газа при производстве на 66% для серебра и более чем на 99% для золота.