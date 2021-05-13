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00:07 (мск), источник: РБК

На аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России

На аукционе в Женеве ушел с молотка крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle, сообщил аукционный дом Christie's. Бриллиант продали за 12,84 млн швейцарских франков (более 1 млрд руб.). До торгов эксперты оценивали стоимости лота в 12−18 млн швейцарских франков.

Источник: Алроса

Драгоценный камень на аукцион выставила российская группа компаний АЛРОСА. По ее информации, бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «Зарница» в Якутии.

Бриллиант изготавливали более полутора лет. Он стал крупнейшим в истории российского гранильного дела и получил «высочайшие оценки» экспертов лаборатории Геммологического института Америки (GIA) в отношении цвета и чистоты — D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений, сообщили в АЛРОСА.

В начале мая датский ювелирный производитель Pandora отказался от использования натуральных алмазов. Теперь он будет выпускать украшения только с камнями, выращенными в лабораторных условиях. Эти камни, как отметили в компании, не уступают по своим оптическим, химическим и физическим характеристикам природным аналогам.

Новая коллекция будет продаваться в Великобритании, в остальные страны она поступит после 2022 года. В день, когда Pandora сообщила об отказе от использования натуральных бриллиантов, акции компании выросли на 9%.

В июне 2020 года Pandora пообещала отказаться от использования «нового» золота и серебра в пользу переработанных металлов. Полностью перестроить производство компания планирует к 2025 году. По ее плану, переход на переработанные драгоценные металлы сократит выбросы углекислого газа при производстве на 66% для серебра и более чем на 99% для золота.

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