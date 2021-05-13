В России предложили закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике

Поправки предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». Авторы хотят дополнить его нормой о том, что «потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате».
«Информация о праве потребителя на покупку товара по цене, указанной на ценнике, размещается продавцом вблизи места оплаты товара», — сказано в документе.
В пояснительной записке авторы указывают, что «потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых магазинах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке».
«Товары, расположенные рядом с акционными товарами, также часто пробиваются в чеке на кассе по более высоким ценам», — отмечают в ЛДПР, добавляя, что продавцы оправдывают данную ситуацию техническими сбоями, окончанием акции и т. д.
«Отсутствие в законе положения о праве потребителя покупать товар по цене, указанной на ценнике, приводит к тому, что продавец в нарушение положений Гражданского кодекса Российской Федерации часто отказывается продавать товар по данной цене, возмещать убытки или компенсировать разницу между ценником и чеком», — констатируют парламентарии.