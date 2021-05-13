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01:04 (мск), источник: ТАСС

В России предложили закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в четверг вносят в Госдуму законопроект, который закрепляет право потребителя покупать в магазине товары по той цене, которая указана на ценнике. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов, замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

Источник: РИА "Новости"

Поправки предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». Авторы хотят дополнить его нормой о том, что «потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате».

«Информация о праве потребителя на покупку товара по цене, указанной на ценнике, размещается продавцом вблизи места оплаты товара», — сказано в документе.

В пояснительной записке авторы указывают, что «потребители часто сталкиваются, особенно в крупных сетевых магазинах, с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке».

«Товары, расположенные рядом с акционными товарами, также часто пробиваются в чеке на кассе по более высоким ценам», — отмечают в ЛДПР, добавляя, что продавцы оправдывают данную ситуацию техническими сбоями, окончанием акции и т. д.

«Отсутствие в законе положения о праве потребителя покупать товар по цене, указанной на ценнике, приводит к тому, что продавец в нарушение положений Гражданского кодекса Российской Федерации часто отказывается продавать товар по данной цене, возмещать убытки или компенсировать разницу между ценником и чеком», — констатируют парламентарии.

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