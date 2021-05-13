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10:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько видов животных умеют смеяться?

Для многих представителей фауны характерно сложное социальное поведение. Эти сигналы помогают полезному взаимодействию и снижают затраты на агрессию.

Источник: monicore/СС0

Человеческий смех наукой изучен давно. Учёные знают, что он сигнализирует окружающим о нашем дружелюбии, хорошем расположении духа и готовности к сотрудничеству. А как насчёт животных?

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Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали в журнале Bioacoustics статью, посвящённую изучению феномена смеха в животном мире. Они обнаружили вокальную игру, напоминающую смех, как минимум у 65 биологических видов.

Профессор Грегори Брайант и аспирант Саша Винклер подробно проанализировали существующую научную литературу, в которой описано игровое поведение животных. Отбирались звуковые сигналы, похожие на смех. При этом оценивались такие характеристики, как тональность звука, его громкость, высота, ритмичность, продолжительность. Имела значение и мимическая активность животного.

«У многих биологических видов известно сложное социальное поведение. Во время игры они часто используют сигналы, которые способствуют полезному взаимодействию и снижают затраты на агрессию. Одним из таких взаимодействий у приматов является смех. Но также он встречается у крыс и других видов», — пишут авторы статьи.

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Всего они насчитали как минимум 65 видов, способных смеяться. В список вошли различные человекообразные обезьяны, коровы, собаки, лисы, тюлени, мангусты, а также три вида птиц, включая попугаев и австралийских сорок.

«Когда люди смеются, они показывают другим, что им весело, и приглашают к ним присоединиться. У животных функция смеха аналогична. С помощью этого сигнала они демонстрируют своё дружелюбие, — объясняет профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Брайант. — Смех является очень старым сигналом, придуманным эволюцией».

Учёные подчёркивают, что исследования необходимо продолжить, но наблюдения за животными в дикой природе будут вызывать затруднения, поскольку звери могут находиться в труднодоступном месте, а звуки, которые они издают, могут быть тихими. Но изучение данной темы позволит лучше понять природу человеческого смеха и найти объяснение нашему поведению в социуме.

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