Эксперт связала уровень заболеваемости COVID-19 в России с погодой

По ее словам, в настоящее время по всему миру постоянно находят разные штаммы COVID-19 — бразильский, британский, индийский штаммы.
«Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России всё определит погода», — цитирует ее «РИА Новости».
Профессор отметила, что если будет жарко или сухо, то передача вируса от человека к человеку уменьшится, а значит, от всплеска заболеваемости удастся уклониться.
«Если же будет пасмурно и дождик, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса», — пояснила она.
12 мая вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что существует три «классических» пути для победы над пандемией коронавируса — соблюдение ограничительных мер, тестирование для своевременного выявления заболевших и вакцинация.