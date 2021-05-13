10:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником
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«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков
Президент России отмечает, что последователи ислама в государстве «с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение». «Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», — добавил он.
Напомним, что праздник