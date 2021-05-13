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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — говорится в поздравлении.

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Президент России отмечает, что последователи ислама в государстве «с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение». «Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», — добавил он.

Напомним, что праздник Ураза-байрам в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет без прихожан. В противном случае организаторы и участники массовых религиозных мероприятий «могут быть привлечены к ответственности», заявили в департаменте региональной безопасности. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов с пониманием относится к решению властей.

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