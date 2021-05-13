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14:07 (мск), источник: Forbes

Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии

Создатель Ethereum и самый молодой криптомиллиардер мира Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд в криптовалютах фонду борьбы с пандемией India COVID-Crypto Relief и другим организациям. При этом переданные Бутериным токены из-за его действий резко подешевели.

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Источник: AFP 2021

Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд в цифровой валюте фонду India COVID-Crypto Relief, который помогает Индии бороться с коронавирусом, и другим организациям, сообщает американский Forbes.

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Бутерин пожертвовал подаренные ему токены с изображениями собак Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu, которые подорожали вслед за мощным ралли Dogecoin в последние месяцы, отмечает Forbes USA.

В рамках одной транзакции Бутерин перевел India COVID-Crypto Relief 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью $1,2 млрд (по состоянию на момент появления сообщения в Forbes USA). Он также передал фонду 500 токенов Ethereum, пишет TechCrunch со ссылкой на твит бывшего сотрудника некоммерческой организации Ethereum Foundation Хадсона Джеймсона. В апреле Бутерин уже жертвовал фонду $600 000 в криптовалютах Ethereum и Maker.

Другие заметные пожертвования Бутерина на сумму в миллионы долларов включают переводы средств оценивающей эффективность благотворительных организаций GiveWell (13,2 ETH), стремящейся увеличить продолжительность жизни человека Methuselah Foundation ($344,4 млн в Dogelon) и разработчику технологий искусственного интеллекта Machine Intelligence Research Institute (1,050 ETH).

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Бутерин также передал около $441 млн в криптовалюте Akita Inu платформе Gitcoin, работающей на технологии Ethereum, указывает американский Forbes со ссылкой на данные Etherscan.

Объем средств, в итоге полученных благотворительными организациями, может оказаться гораздо ниже изначального, так как действия Бутерина существенно повлияли на стоимость криптовалют. К 9:30 мск Shiba Inu дешевела на 29,35%, Dogelon Mars — на 58,31%, Akita Inu — на 33,93%.

На прошлой неделе американский Forbes сообщил, что после превышения Ethereum отметки в $3000 27-летний Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Сооснователь Ethereum родился в подмосковной Коломне и позднее переехал с семьей в Канаду.

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