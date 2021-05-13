Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд на помощь Индии

Сооснователь блокчейн-платформы и криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более $1 млрд в цифровой валюте фонду India COVID-Crypto Relief, который помогает Индии бороться с коронавирусом, и другим организациям, сообщает американский Forbes.
Бутерин пожертвовал подаренные ему токены с изображениями собак Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu, которые подорожали вслед за мощным ралли Dogecoin в последние месяцы, отмечает Forbes USA.
В рамках одной транзакции Бутерин перевел India COVID-Crypto Relief 50 трлн токенов Shiba Inu стоимостью $1,2 млрд (по состоянию на момент появления сообщения в Forbes USA). Он также передал фонду 500 токенов Ethereum, пишет TechCrunch со ссылкой на твит бывшего сотрудника некоммерческой организации Ethereum Foundation Хадсона Джеймсона. В апреле Бутерин уже жертвовал фонду $600 000 в криптовалютах Ethereum и Maker.
Другие заметные пожертвования Бутерина на сумму в миллионы долларов включают переводы средств оценивающей эффективность благотворительных организаций GiveWell (13,2 ETH), стремящейся увеличить продолжительность жизни человека Methuselah Foundation ($344,4 млн в Dogelon) и разработчику технологий искусственного интеллекта Machine Intelligence Research Institute (1,050 ETH).
Бутерин также передал около $441 млн в криптовалюте Akita Inu платформе Gitcoin, работающей на технологии Ethereum, указывает американский Forbes со ссылкой на данные Etherscan.
Объем средств, в итоге полученных благотворительными организациями, может оказаться гораздо ниже изначального, так как действия Бутерина существенно повлияли на стоимость криптовалют. К 9:30 мск Shiba Inu дешевела на 29,35%, Dogelon Mars — на 58,31%, Akita Inu — на 33,93%.
На прошлой неделе американский Forbes сообщил, что после превышения Ethereum отметки в $3000 27-летний Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Сооснователь Ethereum родился в подмосковной Коломне и позднее переехал с семьей в Канаду.