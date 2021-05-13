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11:31 (мск), источник: Известия

Математик подсчитал вероятность встретить подходящего партнера

У каждого россиянина в жизни в среднем есть 48 возможностей найти свою «вторую половинку», следует из расчетов математика Бобби Сигалла. Об этом сообщает сервис для знакомств Badoo 13 мая.

Источник: Peggy_Marco/СС0

«Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера. Хотя, конечно, притяжение и химию между людьми нельзя измерить математикой», — цитирует Сигалла «РИА Новости».

Тем не менее, результаты опроса, проведенного сервисом, свидетельствуют о том, что 52% россиян рассчитывают создать пару с «тем самым» человеком, который станет единственным спутником жизни.

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При этом такие люди, находясь в поиске партнера, больше всего ценят такие качества, как честность (70%), надежность (58%), верность (53%), заботливость (53%), умение и желание поддержать (47%). На внешность смотрят 13% опрошенных, а еще 12% важен материальный достаток потенциальной «второй половинки».

При первой встрече большинство россиян (76%) ожидают от партнера максимальной честности в рассказе о себе и своих желаниях, а также был открыт к разговору о них.

В связи с этим пользователи Badoo, которые оставляют информацию о себе в профиле, в месяц в среднем получают на 80% больше совпадений, чем пользователи с пустым описанием.

Исследование проводилось в апреле, в нем приняли участие 1 тыс. человек, 65% из них мужчины и 35% женщины.

Проведенное аналитиками платежной системы «Мир» исследование показало, что сайтами или мобильными приложениями для знакомств в разное время пользовались около трети (32%) россиян. Такой способ поиска пары больше популярен у мужчин — 33% из них рассказали, что хоть раз знакомились онлайн, у женщин такой показатель составил 30%.

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