Математик подсчитал вероятность встретить подходящего партнера

«Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость определенно повышают шансы найти подходящего партнера. Хотя, конечно, притяжение и химию между людьми нельзя измерить математикой», — цитирует Сигалла «РИА Новости».
Тем не менее, результаты опроса, проведенного сервисом, свидетельствуют о том, что 52% россиян рассчитывают создать пару с «тем самым» человеком, который станет единственным спутником жизни.
При этом такие люди, находясь в поиске партнера, больше всего ценят такие качества, как честность (70%), надежность (58%), верность (53%), заботливость (53%), умение и желание поддержать (47%). На внешность смотрят 13% опрошенных, а еще 12% важен материальный достаток потенциальной «второй половинки».
При первой встрече большинство россиян (76%) ожидают от партнера максимальной честности в рассказе о себе и своих желаниях, а также был открыт к разговору о них.
В связи с этим пользователи Badoo, которые оставляют информацию о себе в профиле, в месяц в среднем получают на 80% больше совпадений, чем пользователи с пустым описанием.
Исследование проводилось в апреле, в нем приняли участие 1 тыс. человек, 65% из них мужчины и 35% женщины.
Проведенное аналитиками платежной системы «Мир» исследование показало, что сайтами или мобильными приложениями для знакомств в разное время пользовались около трети (32%) россиян. Такой способ поиска пары больше популярен у мужчин — 33% из них рассказали, что хоть раз знакомились онлайн, у женщин такой показатель составил 30%.