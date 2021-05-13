11:36 (мск), источник: Life.ru
В России за сутки выявлено 8380 новых случаев коронавируса
За 12 мая в стране подтверждено 392 смерти от ковида, а за весь период пандемии в нашей стране умерло 114 723 человека.
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За последние сутки в России выявлено 8380 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Об этом сообщает в четверг федеральный оперативный штаб. За тот же период зафиксировано 392 летальных исхода. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439, а умерло от ковида и его осложнений за весь период пандемии 114 723 человека.
В частности, за сутки был выявлен 741 случай заражения в
Ранее
Тем временем биолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России в ближайшие месяцы. Эксперт полагает, что всплеска заболеваемости поможет избежать жаркая погода, а вот пасмурная погода и дождь, наоборот, способствуют росту случаев коронавируса.