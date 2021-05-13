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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Траты россиян на отпуск внутри страны выросли в десять раз

Траты россиян на отпуск внутри страны выросли почти в десять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Qiwi Business.

Источник: РИА "Новости"

«В сегменте туристических путевок с 1 по 10 мая 2021 года объем трат вырос на 897 процентов к аналогичному периоду 2020 года и на 15 процентов превысил показатели того же периода 2019 года», — говорится в статье.

Также сообщается, что оборот авиабилетов на майские праздники вырос на 986 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество покупок увеличилось почти в четыре раза. При этом в категории бронирования гостиниц оборот вырос в восемь раз, а средний чек составил 10 759 рублей.

Кроме того, россияне активно покупали билеты на культурные мероприятия — количество покупок выросло в два раза в сравнении с допандемийным периодом 2019 года. Уточняется, что больше всего туристы потратили на отпуск в Москве и Московской области, Краснодарском и Красноярском краях.

Исследования проводились в период с 1 по 10 мая текущего года на основе данных о расходах клиентов по платежным каналам Qiwi.

В феврале россияне рассказали о своих расходах на путешествия. Выяснилось, что средние траты большинства опрошенных укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей, а основная статья расходов во время тура приходится на транспорт.

Во время загрузки произошла ошибка.
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