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13:52 (мск), источник: Газета.Ру

Вирусолог опроверг влияние жаркой погоды на уровень заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, что летнее повышение температурного фона в России не повлияет на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом профессор прокомментировал заявление биолога Анчи Барановой, которая заявила, что в ближайшие два месяца погода будет влиять на уровень распространения коронавируса в России.

Бутенко напомнил, что подобная версия обсуждалась более года назад.

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«Предполагалось, что, когда придет лето, вирус в инфицированных продукты жизнедеятельности человека (кашель, мокрота, насморк), оказываясь на полу, асфальте, других поверхностях, будет быстрее инактивироваться (уничтожаться — ред.) при высокой температуре воздуха и ультрафиолетовом излучении солнца. Это действительно так, но дело в том, что опыт стран с жарким климатом (Бразилия, Индия) показывает, что это (высокая температура — ред.) никак не действует на сокращение уровня заболеваемости», — объяснил специалист.

По его словам, наиболее частый случай передачи вируса — это контакт от человека к человеку, на качество которого погода никак не влияет.

«От заражения при кашле либо чихании предохраняет соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра. Опыт наблюдения за жаркими странами показывает, что температура и солнечная активность никак не влияет на уровень заболеваемости: наоборот, и Бразилия, и Индия находятся в первой тройке неблагополучных стран по коронавирусу. И опыт прошлого лета, и последующее развитие событий показывает, что никак это дело (высокая температура — ред.) не влияет, поэтому и не поможет. Гораздо более важными оказываются другие средства», — рассказал Бутенко.

Существенно повлиять на распространение коронавируса сможет только программа массовой вакцинации населения, добавил вирусолог.

«У нас сейчас ситуация не очень благоприятная, скорее всего, из-за инерции населения, которое не очень активно эту возможность (вакцину — ред.) используют. Эффект будет, если привить 50−60% населения. Благополучие по заболеваемости может объясняться только тем, что люди приобрели коллективный иммунитет», — заключил профессор.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о том, что передача коронавируса в России снизится в случае, если летние месяцы будут солнечными и жаркими.

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