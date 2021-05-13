В Новой Зеландии депутата выдворили из парламента за ритуальный танец

Отмечается, что незадолго до случившегося новозеландские законодатели обсуждали необходимость повысить уровень системы здравоохранения для представителей коренного народа, однако оппозиционная Национальная партия обвинила правительство в продвижении «сепаратистской программы».
Вайтити заявил, что представители оппозиции «поносят маори, чтобы набрать голоса», а в их заявлениях наблюдаются расистские нотки.
«Когда дело касается позиции коренного населения и его прав, их должно выражать само коренное население касательно своих же прав», — отметил депутат.
После его речи мужчину попросили вернуться на свое место, однако Вайтити был возмущен и вышел на середину зала, для того чтобы исполнить хаку — традиционный танец маори, который может исполняться в случае конфликта и сопровождается воинственными вскриками.
После этого Вайтити попросили удалиться из зала.
Отмечается, депутата не впервые выдворяют из парламента. Например, три месяца назад политик отказался надевать галстук, в связи с чем его также попросили удалиться. Этот предмет гардероба депутат называет «колониальной удавкой» и предпочитает носить традиционную массивную подвеску-амулет «хей тики».