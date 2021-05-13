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15:05 (мск), источник: Известия

В Новой Зеландии депутата выдворили из парламента за ритуальный танец

Депутата и сопредседателя Партии маори, коренного народа Новой Зеландии, Равири Вайтити выдворили из парламента за исполнение воинственного ритуального танца аборигенов в знак несогласия с коллегами. Об этом 13 мая сообщает издание Sproyt Wired,

Отмечается, что незадолго до случившегося новозеландские законодатели обсуждали необходимость повысить уровень системы здравоохранения для представителей коренного народа, однако оппозиционная Национальная партия обвинила правительство в продвижении «сепаратистской программы».

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Вайтити заявил, что представители оппозиции «поносят маори, чтобы набрать голоса», а в их заявлениях наблюдаются расистские нотки.

«Когда дело касается позиции коренного населения и его прав, их должно выражать само коренное население касательно своих же прав», — отметил депутат.

После его речи мужчину попросили вернуться на свое место, однако Вайтити был возмущен и вышел на середину зала, для того чтобы исполнить хаку — традиционный танец маори, который может исполняться в случае конфликта и сопровождается воинственными вскриками.

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После этого Вайтити попросили удалиться из зала.

Отмечается, депутата не впервые выдворяют из парламента. Например, три месяца назад политик отказался надевать галстук, в связи с чем его также попросили удалиться. Этот предмет гардероба депутат называет «колониальной удавкой» и предпочитает носить традиционную массивную подвеску-амулет «хей тики».

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