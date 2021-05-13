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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американские ученые смогли прорастить 142-летние семена

Они пролежали закопанными в бутылке в земле более века.

Ученые из Университета штата Мичиган в середине мая отчитались о результатах одного из самых длительных экспериментов в мире, в ходе которого им удалось прорастить семена, пролежавшие в земле 142 года.

Эксперимент в 1879 году начал американский ботаник Уильям Джеймс Бил. Он собрал тысячи семян различных местных растений, поместил их в 20 бутылок и закопал в землю. Ученый хотел проверить, смогут ли эти семена прорасти через несколько лет.

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По его задумке, коллеги должны были выкапывать по одной бутылке каждые пять лет и высаживать семена. Позднее ученые решили удлинить эксперимент и стали проращивать семена раз в десять, а затем и в двадцать лет.

15 апреля 2021 года доцент кафедры ботаники в Университете Мичигана Дэвид Лоури вместе со своими коллегами выкопали последнюю бутылку и посадили ее содержимое, которое к этому времени пролежало в земле 142 года.

Сообщается, что первый росток появился уже через неделю после посадки, а к началу мая их число увеличилось до одиннадцати штук, пишет The New York Times.

Ученые отмечают, что десять из одиннадцати ростков — это травянистое растение с яркими цветами под названием коровяк тараканий, которое было завезено в Северную Америку в 1800-х годах и встречается в основном на полях и лугах.

Кстати, коровяк обыкновенный, который находился в предыдущих бутылках прорастал гораздо хуже, а после 20 лет, проведенных под землей, практически никогда не всходил.

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Теперь ученые намерены продолжить эксперимент — они подготовят новые бутылки с семенами и снова закопают их в землю.

Екатерина Гура

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