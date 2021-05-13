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15:45 (мск), источник: Ведомости

Гинцбург заявил об отставании России по вакцинации детей от коронавируса

Россия должна начать испытания вакцины от коронавируса на детях, западные компании уже проводят испытания препаратов на подростках, заявил директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург «РИА Новостям».

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Источник: РИА "Новости"

«На детях надо получить разрешение. Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину», — отметил Гинцбург.

Директор центра Гамалеи добавил, что дети составляют около 20% населения. Они также болеют коронавирусом и умирают от него, подчеркнул Гинцбург.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.

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