Гинцбург заявил об отставании России по вакцинации детей от коронавируса

«На детях надо получить разрешение. Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину», — отметил Гинцбург.
Директор центра Гамалеи добавил, что дети составляют около 20% населения. Они также болеют коронавирусом и умирают от него, подчеркнул Гинцбург.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» центра им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.