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15:41 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор опроверг сообщения об индийском штамме COVID-19 в Ульяновске

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 13 мая заявили, что анализ последовательностей геномов, обнаруженных у студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ), не подтвердил наличие индийского штамма COVID-19.

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«Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус», — сообщили в пресс-службе ЦНИИ.

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Накануне стало известно, что у иностранных студентов УлГУ подтвердился индийский штамм коронавируса.

Всего был госпитализирован 51 человек. Уточнялось, что вспышка коронавируса произошла среди иностранных студентов медицинского факультета УлГУ, большинство из которых являются гражданами Индии.

О том, что в Индии выявили новый тип COVID-19 с двойной мутацией, стало известно 24 марта. В минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением мутаций и ускоренным ростом заболеваемости в ряде индийских штатов.

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