Роспотребнадзор опроверг сообщения об индийском штамме COVID-19 в Ульяновске

«Нет никаких данных, из которых можно сделать вывод, что именно эти изоляты от студентов из Ульяновска представляют большую опасность, чем привычный коронавирус», — сообщили в пресс-службе ЦНИИ.
Накануне стало известно, что у иностранных студентов УлГУ подтвердился индийский штамм коронавируса.
Всего был госпитализирован 51 человек. Уточнялось, что вспышка коронавируса произошла среди иностранных студентов медицинского факультета УлГУ, большинство из которых являются гражданами Индии.
О том, что в Индии выявили новый тип COVID-19 с двойной мутацией, стало известно 24 марта. В минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением мутаций и ускоренным ростом заболеваемости в ряде индийских штатов.