Итоговые экзамены в 9 и 11 классах пройдут в штатном режиме

«Государственная итоговая аттестация для 9-х и 11-х классов будет проходить в штатном режиме. Будут специально подготовлены пункты для экзаменов, как и в прошлом году, с мерами повышенной санитарной безопасности», — сказал он на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что имеется в виду обязательная влажная уборка помещения, бесконтактная термометрия, рассадка на социальной дистанции, ограниченное заполнение аудиторий. «С учетом прошлогоднего опыта сейчас все эти режимы и механизмы детально отработаны с регионами», — заключил министр.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать в 2021 году 680 тыс. выпускников одиннадцатых классов. Причем ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, кто намерен поступать в вузы, заявил министр просвещения.
«Теперь о выпускниках школ — одиннадцатиклассниках. Их у нас в этом году около 680 тыс. Аналогично прошлому году те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, освобождены от ЕГЭ и сдают в качестве обязательных два предмета — русский язык и математику в школе», — сказал он.
Кроме того, Кравцов отметил, что экзамены для девятиклассников начнутся 24 мая, всего ОГЭ будут сдавать 1 млн 420 тыс. учащихся в этом году.
«В этом году выпускников девятых классов у нас 1 млн 420 тысяч. Начиная с 24 мая им предстоит сдать два предмета — по русскому языку и математике. Аттестаты за девятый класс выдадим на основании этих результатов. Предметы по выбору в этом году сдавать не нужно», — сказал он на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.
Кравцов добавил, что основной период ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021 году будет продолжаться до 2 июля.
«Кстати, отмечу, что у нас с каждым годом стабильно растет число школьников, которые после девятого класса для продолжения [обучения] выбирают учреждения среднего профессионального образования (СПО). Рассчитываем, что около 60% и в этот раз выберут колледжи, двумя годами ранее показатель был на уровне 55%», — отметил министр.