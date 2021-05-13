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17:59 (мск), источник: N + 1

Обнаружено письмо Эйнштейна о пчелах и перелетных птицах

В нем ученый размышляет, как изучение животных может помочь физикам.

Источник: Friedrich G. Barth et al. / Journal of Comparative Physiology A, 2021

В руки исследователей попало неизвестное ранее письмо Альберта Эйнштейна, датированное осенью 1949 года. В нем ученый размышляет, как изучение пчел, перелетных птиц и почтовых голубей может помочь развитию физики. Как отмечается в статье для журнала Journal of Comparative Physiology A, в письме упоминается выдающийся этолог и первооткрыватель танца пчел Карл фон Фриш, с которым Эйнштейн познакомился несколькими месяцами ранее. Возможно, именно под его влиянием великий физик задумался о связях между физикой и зоологией.

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Альберт Эйнштейн считается одним из величайших ученых XX века. Всемирную известность ему принесли исследования в области теоретической физики. Тем не менее Эйнштейн интересовался и другими науками, включая биологию. Например, в апреле 1949 года он посетил лекцию, которую прочитал в Принстонском университете австрийский этолог и будущий нобелевский лауреат Карл фон Фриш — первооткрыватель танца пчел, позволяющего этим насекомым сообщать сородичам о местонахождении богатых нектаром цветов. Более того, после выступления Эйнштейн пригласил фон Фриша в свою лабораторию, где ученые встретились на следующий день и провели дружескую дискуссию. Каких конкретно тем они касались, остается неизвестным, хотя эта встреча и упоминается в мемуарах фон Фриша.

Знакомство с фон Фришем произвело на Эйнштейна сильное впечатление. Об этом свидетельствует письмо великого физика, написанное 18 октября 1949 года и адресованное Глину Дэвису (Michael Normal «Glyn» Davys) — инженеру из Королевского военно-морского флота Великобритании, который работал над созданием радаров, но оставил службу ради карьеры в театре и на телевидении. Данное послание оставалось неизвестным около семидесяти лет, пока в 2019 году вдова Глина Дэвиса Джудит, нашедшая письмо после смерти мужа восемью годами ранее, не сообщила о нем команде исследователей во главе с Фридрихом Бартом (Friedrich G. Barth) из Венского университета. На изучение уникальной находки ушло более года — а ее подлинность на основе предоставленной копии подтвердил Архив Альберта Эйнштейна при Еврейском университете в Иерусалиме.

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Набранное на печатной машинке письмо Эйнштейна представляет собой довольно краткий ответ на пока не найденное и, возможно, утерянное письмо самого Дэвиса, в котором тот, судя по всему, спрашивал, как физика объясняет работу органов чувств животных. Барт и его соавторы предполагают, что Дэвис, помимо прочего, интересовался работами Карла фон Фриша о навигации пчел, которые широко обсуждались в британской прессе летом 1949 года. Особенное внимание инженера могла привлечь способность этих насекомых ориентироваться, основываясь на поляризации рассеянного солнечного света.

Эйнштейн сообщил своему адресату, что хорошо знаком с результатами исследований фон Фриша и высоко их оценивает, однако сомневается, что они способны помочь в изучении фундаментальных законов физики. По словам ученого, это возможно лишь в том случае, если у пчел будут открыты какие-то совершенно новые типы восприятия.

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При этом Эйнштейн допустил, что тщательные исследования навигационных способностей перелетных птиц и почтовых голубей могут привести к формулировке новых физических законов. Великий ученый оказался отчасти прав: сегодня орнитологи предполагают, что некоторые птицы, включая голубей, во время дальних перелетов ориентируются благодаря способности чувствовать магнитное поле Земли. Вероятно, для этого используются некие магниторецепторы, однако специалисты продолжают спорить, как именно они устроены и где расположены. Одни из кандидатов на эту роль — белки-криптохромы, обнаруженные в сетчатке глаз птиц. Иронично, но магнитная рецепция с помощью криптохромов может быть основана на принципах квантовой механики, к которой Эйнштейн относился со значительной долей скепсиса.

По мнению Барта, мысль Эйнштейна в том, что изучение животных может подтолкнуть развитие физики, очень примечательна. Возможно, она впервые пришла к нему после лекции Карла фон Фриша о пчелах и общения с будущим нобелевским лауреатом.

Сергей Коленов

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