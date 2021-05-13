20:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналистка случайно задержала похитителя собаки во время репортажа об этом преступлении
Вот что значит «оказаться в правильное время в правильном месте»
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Репортер бостонского новостного канала 7News Джулиана Мазза на собственном опыте узнала, что значит «оказаться в правильное время в правильном месте». Девушка вместе с оператором приехала в городок Кембридж, чтобы снять сюжет о похищенном 13-месячном псе по кличке Тайтус.
Двумя днями ранее собаку породы немецкий курцхаар неизвестный мужчина похитил из припаркованного автомобиля местного жителя Грэга Сищкевича.
Именно в тот момент, когда репортер готовилась к записи сюжета, на парковке рядом с ней прошел мужчина с псом, очень похожим на Тайтуса. Более того, мужчина был одет в ту же самую одежду, что была на преступнике с полицейской ориентировки.
Джулиана на такое совпадение отреагировала мгновенно — она попросила оператора включить камеру и направилась к мужчине с псом. Сначала девушка попросила погладить собаку, чтобы рассмотреть его имя на жетоне с ошейника, а когда убедилась, что это тот самый пропавший пес, то начала откровенный разговор с похитителем.
Мужчина не стал убегать и сказал, что не крал собаку, а нашел ее, а телефон владельца, указанный на жетоне, эти два дня не отвечал. Пока преступник общался с журналисткой, на место прибыли местные полицейские, которых вызвал оператор.
Спустя время на парковку приехал и владелец Тайтуса, который поблагодарил журналистов за их невероятную работу.
Сообщается, что мужчине, выгуливавшему пса, предъявили обвинения в хищении собаки стоимостью более 1200 долларов, а также во взломе и проникновении в автомобиль, сообщает телеканал 7News.
Екатерина Гура