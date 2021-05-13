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20:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналистка случайно задержала похитителя собаки во время репортажа об этом преступлении

Вот что значит «оказаться в правильное время в правильном месте»

Репортер бостонского новостного канала 7News Джулиана Мазза на собственном опыте узнала, что значит «оказаться в правильное время в правильном месте». Девушка вместе с оператором приехала в городок Кембридж, чтобы снять сюжет о похищенном 13-месячном псе по кличке Тайтус.

Двумя днями ранее собаку породы немецкий курцхаар неизвестный мужчина похитил из припаркованного автомобиля местного жителя Грэга Сищкевича.

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Именно в тот момент, когда репортер готовилась к записи сюжета, на парковке рядом с ней прошел мужчина с псом, очень похожим на Тайтуса. Более того, мужчина был одет в ту же самую одежду, что была на преступнике с полицейской ориентировки.

Вчера около 12:32 неизвестный подозреваемый проник в автомобиль, припаркованный у 620 Memorial Drive, и похитил оттуда 13-месячного немецкого курцхаара белого окраса. Подозреваемого заметили на мосту BU, он выгуливал собаку в сторону Бостона.

Джулиана на такое совпадение отреагировала мгновенно — она попросила оператора включить камеру и направилась к мужчине с псом. Сначала девушка попросила погладить собаку, чтобы рассмотреть его имя на жетоне с ошейника, а когда убедилась, что это тот самый пропавший пес, то начала откровенный разговор с похитителем.

КАКОВЫ ШАНСЫ?! Мой оператор Джон и я освещали историю об украденной собаке в Кембридже, когда внезапно мы заметили ту самую СОБАКУ! Нам удалось убедить подозреваемого отдать нам щенка и задержать его до тех пор, пока не прибыли полицейские. Мы ТАК СЧАСТЛИВЫ, Тайтус в безопасности!

Мужчина не стал убегать и сказал, что не крал собаку, а нашел ее, а телефон владельца, указанный на жетоне, эти два дня не отвечал. Пока преступник общался с журналисткой, на место прибыли местные полицейские, которых вызвал оператор.

Мы так благодарны полиции Кембриджа за быстрый ответ и за фото Тайтуса в СМИ, чтобы мы знали, что искать. И, конечно, я так рада, что мы оказались в нужном месте в нужное время!

Спустя время на парковку приехал и владелец Тайтуса, который поблагодарил журналистов за их невероятную работу.

Сообщается, что мужчине, выгуливавшему пса, предъявили обвинения в хищении собаки стоимостью более 1200 долларов, а также во взломе и проникновении в автомобиль, сообщает телеканал 7News.

Екатерина Гура

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