75% россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров

«75,8% россиян считают проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота актуальной и требующей решения со стороны государства. С точки зрения решения проблемы 75,1% жителей страны считают, что поможет маркировка», — сказано в исследовании.
В топ-3 товаров, которые необходимо маркировать в первую очередь, вошли лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%). Также респонденты отметили, что сомнения в подлинности возникают при покупке алкоголя, парфюмерии и обуви.
Помимо маркировки наиболее востребованными способами проверки подлинности товаров являются просмотр официальных документов (18,4%), проверка по штрихкоду (13,9%) и маркировке на этикетке (13,3%).
Отмечается, что у мужчин чаще всего сомнения вызывают алкоголь, обувь и одежда, а у женщин — парфюмерия.
Исследование проводилось в конце марта методом онлайн-опроса. В нем приняли участие респонденты, проживающие в крупнейших городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург) и ряде других регионов.
Ранее 21 апреля исследования показало, что более половины опрошенных россиян испытывали сомнения в подлинности товаров. При этом сомневались чаще мужчины, чем женщины.