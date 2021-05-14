00:56 (мск), источник: Известия
Минобороны опубликовало фотографии советских военачальников на отдыхе
Минобороны России в рамках
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
14 мая на сайте ведомства появился новый мультимедийный раздел с кадрами послевоенных десятилетий, на которых можно увидеть полководцев в разгар их семейного дачного отдыха.
Посетители раздела увидят главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых или Покрышкиных на лодочной прогулке.
На ряде фотографий супруги Коневы, Соколовские, Хрулевы, Чуйковы запечатлены в кругу родных и друзей. Кроме того, пользователи узнают, что многие военачальники дружили семьями, часто вместе проводили отдых, а некоторые даже становились родственниками.
Проект подготовлен при участии Фонда памяти полководцев Победы и фонда «Наследники Победителей». Фото представлены из семейных и личных архивов. Многие из материалов публикуются впервые.
10 апреля Минобороны России к 60-летию первого полета человека в космос опубликовало уникальные документы о первых космонавтах СССР. Среди опубликованных документов — личные дела офицеров