Профстандарты для школьных охранников предложат сделать обязательными

«В регионах, где образовательная организация при выборе охранного предприятия закладывает в конкурсную документацию требования к частному охраннику, соответствующие профессиональным стандартам, отношение к вопросу безопасности детей в школах уважительное и финансирование есть. Этот профстандарт был утвержден Минтрудом в 2015 году, но носит рекомендательный характер. Минпросвещения и Миннауки своими нормативными документами не предусмотрели его обязательность», — рассказал он «Известиям».
По мнению депутата, этот профстандарт должен стать обязательным. Таким образом, школы будут охранять профессионалы.
«На следующей неделе я буду обращаться в Минпросвещения и Миннауки по вопросам профессиональных стандартов. И в то же время попрошу их проработать вопрос изыскания источников финансирования безопасности в образовательных учреждениях», — заявил парламентарий.
Сейчас средства на обеспечение безопасности школы должны брать из субсидий: федеральных, региональных или муниципальных. Но, к сожалению, они финансируются по остаточному принципу, и это острая проблема во многих регионах, добавил он.