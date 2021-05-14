Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 маяСоздание Организации Варшавского договора, первая публикация "Сказки о рыбаке и рыбке" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
16Обострение палестино-израильского конфликта
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
01:37 (мск), источник: Известия

Эксперты сообщили о большем количестве мутаций у индийского штамма

По мнению специалистов, проанализировавших геном так называемого индийского варианта коронавируса (B.1.617), этот штамм имеет более трех мутаций, отличающих его отближайшего родственника — британского штамма SARS-CoV-2.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Только в шипе индийского варианта коронавируса есть восемь мутаций, новых по отношению к распространенному в Индии британскому варианту, выяснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

«Я сравнил британский и индийский штаммы и обнаружил, что по гену шиповидного белка они отличаются по восьми мутациям, — это шесть одиночных нуклеотидных замен и две делеции. У индийского штамма отсутствуют два участка по шесть и три нуклеотида, которые есть у британского штамма. То есть, индийский штамм ушел еще дальше от изначального уханьского и уже довольно далеко от британского», — сказал Константин Крутовский.

Читайте также
«Вариант, вызывающий беспокойство». Угрожает ли индийский штамм остальному миру?

Получается, что у варианта B.1.617 больше мутаций, чем предполагалось ранее. У нового штамма больше двух или трех упомянутых в прессе изменений, однако именно мутации в шиповидном белке позволяют предсказать свойство повышенной заразности, отметил Альберт Ризванов. Мутации E484Q и L452R, скорее всего, делают индийский вариант более заразным и более защищенным от иммунного ответа, сказал он.

«Пока они не встречались, к примеру, у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Третья мутация в этом варианте, P681R, потенциально может привести к «усиленной передаче», — допустил эксперт.

О том, что индийский вариант умеет ускользать от иммунитета, а также лучше проникать в клетки, известно из предварительных исследований, опубликованных в виде препринтов.

«Что касается эффективности вакцин против новых штаммов, то предварительные данные показывают, что все существующие вакцины эффективны против них. Более того, обычно исследователи смотрят на выработку антител, а это всего лишь один аспект вакцинации», — сказал Альберт Ризванов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опоздавшие допускаются: «Кролик Питер» и «Пила» стартуют на год позже
Выходят в нейтрал: Евросоюз примет климатический закон летом
Израиль начал наземную и воздушную атаки сектора Газа
Минобороны опубликовало фотографии военачальников на отдыхе
В Шереметьево задержан сын Николая Меркушкина
Стали известны новые подробности нападения на школу в Казани
Города Японии заявили о нежелании принимать участников Олимпиады
Российские военные остановили колонну американцев в Сирии
Матвиенко назвала самый «вредительский» закон
Gnezdo.ru
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Подборка советов, как привлечь деньги
Hi-Tech
В США испугались самых тихих российских подлодок Их назвали очень опасными
Горячие темы на Авто
жига-наше всё ! 235
И снова о толерантности 123
Начинаю уважать либерастов 108
Чехословакия 97
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Теплый вечер с любимыми: 13 идей для счастливых воспоминаний
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Gnezdo.ru
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Дом
7 вау-идей для укладки напольной плитки
До и после: 6 новых преображений ванных комнат
7 простых хитростей, которые оценят дачники
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь