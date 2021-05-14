Эксперты сообщили о большем количестве мутаций у индийского штамма

Только в шипе индийского варианта коронавируса есть восемь мутаций, новых по отношению к распространенному в Индии британскому варианту, выяснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.
«Я сравнил британский и индийский штаммы и обнаружил, что по гену шиповидного белка они отличаются по восьми мутациям, — это шесть одиночных нуклеотидных замен и две делеции. У индийского штамма отсутствуют два участка по шесть и три нуклеотида, которые есть у британского штамма. То есть, индийский штамм ушел еще дальше от изначального уханьского и уже довольно далеко от британского», — сказал Константин Крутовский.
Получается, что у варианта B.1.617 больше мутаций, чем предполагалось ранее. У нового штамма больше двух или трех упомянутых в прессе изменений, однако именно мутации в шиповидном белке позволяют предсказать свойство повышенной заразности, отметил Альберт Ризванов. Мутации E484Q и L452R, скорее всего, делают индийский вариант более заразным и более защищенным от иммунного ответа, сказал он.
«Пока они не встречались, к примеру, у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Третья мутация в этом варианте, P681R, потенциально может привести к «усиленной передаче», — допустил эксперт.
О том, что индийский вариант умеет ускользать от иммунитета, а также лучше проникать в клетки, известно из предварительных исследований, опубликованных в виде препринтов.
«Что касается эффективности вакцин против новых штаммов, то предварительные данные показывают, что все существующие вакцины эффективны против них. Более того, обычно исследователи смотрят на выработку антител, а это всего лишь один аспект вакцинации», — сказал Альберт Ризванов.