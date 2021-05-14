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05:22 (мск), источник: Известия

В США полностью восстановлена работа трубопровода Colonial Pipeline

Одна из крупнейших трубопроводных компаний США Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей после почти недельного простоя, вызванного кибератакой, сообщила компания в четверг, 13 мая, в своем Twitter.

«Теперь мы можем сообщить, что перезапустили всю нашу трубопроводную систему, доставка продуктов (нефтепереработки. — Ред.) началась на все обслуживаемые нами рынки», — сказано в заявлении.

Компания планирует восстановить свою систему поставок через несколько дней, в течение которых отдельные потребители могут сталкиваться с нехваткой горючего.

Компания обещает довести загрузку своего трубопровода до максимума, чтобы стабилизировать рынок.

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Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья США.

9 мая американские СМИ заявляли о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. Однако Белый дом данную информацию не подтвердил. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявляла, что атаку совершила группа хакеров, а не какое-то государство.

В Кремле также заявили, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

Во время загрузки произошла ошибка.
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