В США полностью восстановлена работа трубопровода Colonial Pipeline

«Теперь мы можем сообщить, что перезапустили всю нашу трубопроводную систему, доставка продуктов (нефтепереработки. — Ред.) началась на все обслуживаемые нами рынки», — сказано в заявлении.
Компания планирует восстановить свою систему поставок через несколько дней, в течение которых отдельные потребители могут сталкиваться с нехваткой горючего.
Компания обещает довести загрузку своего трубопровода до максимума, чтобы стабилизировать рынок.
Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья США.
9 мая американские СМИ заявляли о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. Однако Белый дом данную информацию не подтвердил. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявляла, что атаку совершила группа хакеров, а не какое-то государство.
В Кремле также заявили, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.