02:20 (мск), источник: Известия
Общественники предложили компенсировать затраты на ПЦР отпускникам
Россиянам, прибывающим
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Российские граждане, которые возвращаются домой
В письме в правительство Союз потребителей заметил, что в рамках программы ОМС тесты ПЦР проводят по назначению врача. Но на практике это не всегда возможно, уточнил Петр Шелищ.
Жители регионов не успевают уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно. Поэтому вернувшимся из отпусков людям придется дважды обратиться в частные компании, где одно исследование стоит в среднем 3 тыс. рублей. Для семьи с двумя детьми затраты составят 24 тыс. рублей, подсчитали в союзе.
Поэтому союз попросил правительство рассмотреть возможность проведения тестов за счет бюджетных средств. Проблему можно решить двумя путями: если Минздрав предоставит бесплатные лаборатории гражданам плюс установит стандартную стоимость анализа, в пределах которой и можно будет получить компенсацию.
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Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года число выездных поездок россиян составило 12,3 млн. Если что число туристических поездок за рубеж сохранится на уровне 2020-го, то затраты бюджета на компенсацию только одного теста ПЦР составят примерно 37 млрд рублей в год.