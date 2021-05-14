Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
04:47 (мск), источник: Известия

Больше половины новичков в госзакупках выиграли тендер в 2020 году

Среди новых участников госзакупок в 2020 году получили заказы 59,6%, говорится в исследовании Tinkoff Data (документ есть у «Известий»). Годом ранее победу в гостендерах одержало 67,9% новичков. Под компаниями-новичками подразумеваются предприятия, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере госзакупок менее года.

Источник: Известия

Отмечается, что новички чаще получают контракты на небольшую сумму — до 400 тыс. рублей. В прошлом году регионами — лидерами по числу побед новичков в закупках стали Крым, Чечня и Ульяновская область.

Чаще всего у начинающих поставщиков за последние два года закупали медицинское оборудование и инструменты, компьютеры и периферийные устройства, лекарственные препараты и материалы.

Именно эти товары были наиболее востребованы в период пандемии, подчеркнул первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Представители власти обязаны были обеспечивать жизнедеятельность регионов, соответственно, тоже уходили на удаленку, и им нужны были техника и программное обеспечение. В таких условиях выбор отдавался компаниям, которые в короткие сроки могли обеспечить необходимые товары», — пояснил Сигал.

По его словам, зачастую переформатировать производство быстрее могут небольшие организации, нежели крупные заводы, которые и до этого получали госконтракты.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Опоздавшие допускаются: «Кролик Питер» и «Пила» стартуют на год позже
Выходят в нейтрал: Евросоюз примет климатический закон летом
Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска
В Шереметьево задержан сын Николая Меркушкина
Стали известны новые подробности нападения на школу в Казани
Минобороны опубликовало фотографии военачальников на отдыхе
Российские военные остановили колонну американцев в Сирии
На Земле началась самая сильная магнитная буря года
Дерипаска вспомнил Путина после слов Мишустина про жадность
Авто
«АвтоВАЗ» сделал дешевую Lada Granta мощнее Самый популярный автомобиль России получил двигатель от обновленного «Ларгуса»
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Помоги своей стране стать лучше, прими участие в опросе
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Вот почему у Андрея Мягкова не было детей
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь