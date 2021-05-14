Больше половины новичков в госзакупках выиграли тендер в 2020 году

Отмечается, что новички чаще получают контракты на небольшую сумму — до 400 тыс. рублей. В прошлом году регионами — лидерами по числу побед новичков в закупках стали Крым, Чечня и Ульяновская область.
Чаще всего у начинающих поставщиков за последние два года закупали медицинское оборудование и инструменты, компьютеры и периферийные устройства, лекарственные препараты и материалы.
Именно эти товары были наиболее востребованы в период пандемии, подчеркнул первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
«Представители власти обязаны были обеспечивать жизнедеятельность регионов, соответственно, тоже уходили на удаленку, и им нужны были техника и программное обеспечение. В таких условиях выбор отдавался компаниям, которые в короткие сроки могли обеспечить необходимые товары», — пояснил Сигал.
По его словам, зачастую переформатировать производство быстрее могут небольшие организации, нежели крупные заводы, которые и до этого получали госконтракты.