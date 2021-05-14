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09:51 (мск), источник: Известия

Картину Пикассо продали на аукционе почти за $103,5 млн

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина, сидящая у окна» (1932) продана на торгах в Нью-Йорке почти за $103,5 млн, сообщает в пятницу, 14 мая, аукцион Christie’s в Twitter.

Изначально картину выставили на торги за $55 млн. Окончательная цена произведения Пикассо установилась через 19 минут после начала торгов.

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«Одна из самых поразительных особенностей “Женщины, сидящей у окна” — ее монументальные размеры. Высота составляет 1,5 м, и она словно живет на холсте. В ней больше психологизма, чем в остальных картинах. В ее глубокой чувственности нет совсем ничего унизительного», — поделилась куратор торгов Ванесса Фуско.

Кроме того, на аукционе в Нью-Йорке ушли с молотка произведение Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» (1903) за $48,45 млн и работа импрессиониста Жоржа Сёра «Пейзаж и персонажи (Розовая юбка)» (1884) за $13,1 млн.

12 мая стало известно, что картину уличного художника Бэнкси «Смейся сейчас, но однажды править будем мы» продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $2,07 млн.

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