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08:34 (мск), источник: Известия

Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на Colonial Pipeline

Нельзя с уверенностью сказать, что хакерская атака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, совершена из России, не исключено участие хакеров из американского агентства ЦРУ. Об этом 14 мая заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская.

Источник: РИА "Новости"

«Как правило, если кибератакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», — приводит ее слова «РИА Новости».

Касперская отметила, что, согласно расследованию WikiLeaks 2017 года, в ЦРУ есть подразделение UMBRAGE, занимающееся мимикрией под разные виды мировых хакерских групп. По ее словам, в расследовании были перечислены страны, под чьи хакерские группы UMBRAGE маскируется.

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«Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны — с уверенностью сказать этого нельзя», — пояснила Касперская.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов. 13 мая Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей после почти недельного простоя.

Американские СМИ сообщили о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

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