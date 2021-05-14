Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на Colonial Pipeline

«Как правило, если кибератакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», — приводит ее слова «РИА Новости».
Касперская отметила, что, согласно расследованию WikiLeaks 2017 года, в ЦРУ есть подразделение UMBRAGE, занимающееся мимикрией под разные виды мировых хакерских групп. По ее словам, в расследовании были перечислены страны, под чьи хакерские группы UMBRAGE маскируется.
«Это Россия, Северная Корея, Китай, Иран. И поэтому сказать с уверенностью, что атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими там, или это не было сделано из какой-то другой страны — с уверенностью сказать этого нельзя», — пояснила Касперская.
Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов. 13 мая Colonial Pipeline полностью возобновила работу системы своих магистралей после почти недельного простоя.
Американские СМИ сообщили о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.