Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — сказал Гинцбург ТАСС.
По его словам, преимущество этой формы вакцины состоит в том, что побочных эффектов практически не будет.
2 апреля Александр Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи получил патент на вакцину в виде капель в нос и начал доклинические испытания этой формы вакцины.
Препарат от COVID-19 в виде капель для носа разработал также Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Петербурге. Клинические испытания вакцины могут начаться осенью.