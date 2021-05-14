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08:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в 2022 году

Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начнутся в конце этого года или в начале следующего, при этом регистрация препарата может пройти в 2022 году, сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

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Источник: Reuters

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — сказал Гинцбург ТАСС.

По его словам, преимущество этой формы вакцины состоит в том, что побочных эффектов практически не будет.

2 апреля Александр Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи получил патент на вакцину в виде капель в нос и начал доклинические испытания этой формы вакцины.

Препарат от COVID-19 в виде капель для носа разработал также Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева в Петербурге. Клинические испытания вакцины могут начаться осенью.

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