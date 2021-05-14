12:09 (мск), источник: ТАСС
Голосовой помощник «Маруся» проведет экскурсии по крупнейшим музеям
Пользователям сейчас доступны шесть путеводителей: по Эрмитажу, Русскому музею, Музею Фаберже, Третьяковской галерее, Новой Третьяковке и Музею Победы.
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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В приложении голосового помощника Mail.ru Group «Маруси» и в умной колонке «Капсула» стали доступны аудиопутеводители по ведущим музеям России. Об этом сообщили в
Это совместный проект портала «Культура. РФ» с голосовым помощником «Марусей», запущенный в преддверии ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев».
На данный момент пользователям доступны шесть путеводителей, составленных порталом «Культура. РФ»: по Эрмитажу, Русскому музею, Музею Фаберже, Третьяковской галерее, Новой Третьяковке и Музею Победы. Слушатели смогут узнать об истории музеев, деталях интерьера и главных экспонатах коллекций и узнать больше о них из материалов на портале.
Уточняется, что путеводители будут доступны в приложениях «Маруси» на Andriod и iOS, в приложении «Почта» Mail.ru, в браузере «Атом» и в умной колонке «Капсула».
«Путеводители портала “Культура. РФ” знакомят читателей с главными музеями России. Мы рассказываем об истории собраний, интересных экспонатах и помогаем увидеть самое важное, если времени совсем мало. А еще — стараемся говорить простым и понятным языком и давать знания, которые пригодятся не только в стенах музея, но и в жизни», — заявила главный редактор портала «Культура. РФ» Олеся Максимова.