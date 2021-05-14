11:13 (мск), источник: Известия
В России за сутки выявили 9 462 новых случая заболевания COVID-19
За прошедшие сутки в России коронавирусной инфекцией заболели еще 9 462 человека. Об этом 14 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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«Из них 17% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 756 человек», — говорится в заявлении оперштаба.
Больше всего новых случаев коронавируса в Москве (3818),
Ранее в этот день профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что
За день до этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что есть большая уверенность в том, что защита от коронавируса после вакцинации российским препаратом «Спутник V» будет сохраняться на два года.
Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.
В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».