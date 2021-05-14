«Казань, надо жить!»: В России запустили социальный проект в поддержку пострадавших в трагедии

Под гимн проекта #ЖИТЬ в клипе иллюстрируются кадры с демонстрацией того, как простые люди поддерживают пострадавших — сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Помимо этого, в ролике присутствуют лидеры общественного мнения, которые адресуют слова соболезнования пострадавшим.
Главный посыл видео — поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается.
В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить».
К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения и селебрити: Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.
Напомним, что инициатором и автором проекта #ЖИТЬ выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.
Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.