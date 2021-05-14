Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 маяСоздание Организации Варшавского договора, первая публикация "Сказки о рыбаке и рыбке" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
44Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
12:01 (мск), источник: Life.ru

«Казань, надо жить!»: В России запустили социальный проект в поддержку пострадавших в трагедии

Социальный проект #ЖИТЬ совместно с участниками региональных команд проекта «Большая перемена» и резидентами проекта «Таврида» сделали видеоролик в память о погибших в казанской гимназии и для поддержки их семей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под гимн проекта #ЖИТЬ в клипе иллюстрируются кадры с демонстрацией того, как простые люди поддерживают пострадавших — сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Помимо этого, в ролике присутствуют лидеры общественного мнения, которые адресуют слова соболезнования пострадавшим.

Главный посыл видео — поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается.

Новость
Песков: ЧП в Казани и поручение Путина повлияют на законопроект о выдаче оружия

В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить».

К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения и селебрити: Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.

Напомним, что инициатором и автором проекта #ЖИТЬ выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.

Стрельба в школе в Казани
13 маяПутин потребовал ужесточить контроль над оборотом оружия
13 маяСтали известны новые подробности нападения на гимназию
12 мая«Ъ» стал известен диагноз Ильназа Галявиева
 Эксперт расшифровал по допросу Галявиева, когда тот стал зверем
Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
В России обвалился спрос на съемное жилье
В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров
Сенатор и экс-губернатор ответил на сообщения о «пьяной езде»
Юристы рассказали, какие завещания можно оспорить
Кешбэк на детский отдых смогут получить около 400 тысяч человек
Gnezdo.ru
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Hi-Tech
На рынке смартфонов появился новый бренд. Почему это интересно От производства тостеров к смартфонам
Новости партнеров
Как уничтожили лидера "Аль-Каиды" на самом деле
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 288
Не знаю, как поступить. 133
Kovid у ребенка. Паника у меня. 115
Первая машина, какую посоветуете? 91
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Новости партнеров
Что пообещали Навальному
Автомобиль Мишустина на трассе попал в аварию
Сторонницу Навального поймали на глупой выдумке о пытках
Самые крутые снимки, сделанные в 70-ых
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь