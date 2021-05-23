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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 мая

Арест Джордано Бруно, образование ФРГ, трагедия в международном аэропорту Шарля де Голля и другие события этого дня в истории.

1592 год: инквизиция арестовала итальянского философа Джордано Бруно

Итальянский философ, поэт и бывший католический священник Джордано Бруно был представителем эзотеризма и пантеизма — религиозно-философского учения, отождествляющего Бога с природой. За свои взгляды, которые он открыто выражал в многочисленных произведениях и лекциях, в 1576 году он был обвинен в ереси и был вынужден покинуть орден доминиканцев и бежать из Италии.

До 1590 года он жил в Швейцарии, Франции, Англии и Германии, где писал и читал лекции. Однако в 1591 году Бруно решил вернуться в Италию по приглашению венецианского магната Джованни Мочениго. 23 мая 1592 года философ был арестован и предан суду инквизиции.

В феврале 1600 года Джордано Бруно был приговорен католической церковью к смертной казни, а затем сожжен на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима. Через два столетия дело Бруно было пересмотрено, и обвинения были сняты. В 1889 году на месте казни в честь Джордано Бруно был воздвигнут памятник.

1928 год: экспедиция на дирижабле «Италия» к Северному полюсу

23 мая 1928 года под руководством итальянского исследователя Умберто Нобиле из Ню-Олесунна на Шпицбергене стартовала арктическая экспедиция на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли. Дирижабль с экипажем из 16 человек пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел катастрофу.

Часть экипажа погибла, а оставшиеся, среди которых был и сам Нобиле, около месяца провели на льду в лагере. Для их спасения в разных странах было организовано несколько экспедиций, некоторые из них также закончились трагически. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля забрал советский ледокол «Красин».

В марте 1929 года государственная комиссия Италии признала Нобиле основным виновником катастрофы дирижабля и гибели людей. Ученый сразу же подал в отставку из итальянских ВВС, а в 1931 году уехал в Советский Союз, чтобы возглавить программу по строительству дирижаблей.

1949 год: день образования Федеративной Республики Германия

После капитуляции фашистской Германии в 1945 году страна была поделена на четыре оккупационные зоны — советскую, американскую, английскую и французскую. Объединению территорий мешала растущая конфронтация между СССР и Западом, а потому западные державы решили объединить только подконтрольные им территории, но при этом оставляя новое государство открытым для присоединения остальных германских земель.

23 мая 1949 года была опубликована и вступила в силу конституция новой страны под названием Федеративная Республика Германия (ФРГ) со столицей в Бонне. Этот день считается днем образования ФРГ.

В советской зоне оккупации 7 октября того же года была принята своя конституция, и провозглашено государство Германская Демократическая Республика (ГДР). Объединение ФРГ и ГДР произошло лишь в 1990 году.

1991 год: авиакатастрофа Ту-154 в Ленинграде

23 мая 1991 года при заходе на посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге (Ленинграде) разбился авиалайнер Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот», завершавший рейс по маршруту Сухуми—Ленинград. Из-за грубого приземления самолет буквально развалился на две части.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек — 13 пассажиров (всего на борту находились 174 пассажира и 7 членов экипажа), и 2 человека на земле. Эта катастрофа стала первой советской авиакатастрофой, которая получила открытую огласку и освещалась в прессе и на телевидении.

Источник: AP 2021

2004 год: трагедия в международном аэропорту Шарля де Голля в Париже

23 мая 2004 года в международном аэропорту Шарля де Голля в Париже обрушилась крыша терминала 2-Е. В этот момент в зале ожидания терминала находились пассажиры самолета, прилетевшие из Нью-Йорка.

Обрушившаяся часть перекрытия размером 50 на 30 метров упала на переход, по которому пассажиры проходят от самолетов в зал прилета. В результате катастрофы погибли четыре человека (два гражданина Китая, один гражданин Ливана и один гражданин Чехии).

Причиной обрушения крыши экспертная комиссия назвала ошибки при строительстве.

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