В Индии начали прививать российской вакциной «Спутник V»

14:20 (мск), источник: ТАСС
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«В рамках ограниченного пилотного проекта было запущено [применение] российской вакцины “Спутник V”. Первую прививку этим препаратом получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Дипак Сапра», — цитирует издание уведомление индийской фармацевтической компании.
Стоимость импортной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее $13. С расширением поставок местными производителями «Спутника V» на индийский рынок этого препарата цена на него может быть снижена, заявили в Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
«Компания тесно взаимодействует с шестью производственными партнерами в Индии для обеспечения своевременных и бесперебойных поставок вакцин. Dr. Reddy's Laboratories будет сотрудничать с правительством и частным сектором, чтобы “Спутник V” максимально широко использовался в кампании по вакцинации в стране», — говорится в сообщении фармкомпании.
В четверг член неофициального консультативного комитета при правительстве Индии В. К. Пол заявил, что «Спутник V» поступит в продажу в Индии в начале следующей недели, а производство этой вакцины индийскими фармацевтическими компаниями начнется в июле.
«Спутник V» получил разрешение на экстренное использование от Генерального контролера Индии в апреле этого года на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Этот российский препарат стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории Индии. До сих пор при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный