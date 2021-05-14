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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба (видео)

Бородавочник и мангуст все делают вместе и практически неразлучны.

Бородавочник Пумба и сурикат Тимон из знаменитого диснеевского мультфильма «Король лев» оказались вполне реальными существами. В заповеднике CARACAL, расположенном в Национальном парке Чобе в Ботсване, живет практически такая же пара неразлучных друзей, только вместо суриката с кабанчиком там дружит мангуст.

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Восьмилетняя самка бородавочника по имени Мисс Пигги и шестилетний мангуст Монго дружат уже несколько лет. Они практически неразлучны и почти все время проводят вместе. По словам сотрудников заповедника Мисс Пигги и Монго, они вместе спят, едят и играют. Кроме того, как и мультяшный Тимон, Монго обожает кататься верхом на Пигги и является в их паре главным заводилой, пишет Daily Mail.

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Эти двое уже стали местными звездами из-за своего сходства с мультперсонажами. По словам персонала CARACAL, у них обоих была сложная судьба, и выжить в дикой природе они не смогут. А потому они навсегда поселились в закрытом вольере в заповеднике и приносят радость посетителям.

Екатерина Гура

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