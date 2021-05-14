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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: второй год пандемии может стать более смертоносным

Второй год пандемии коронавируса может унести намного больше жизней, чем первый, допустил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в мире зафиксировано более 3,3 млн летальных случаев заражения COVID-19.

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«COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек, и мы на пути к тому, что второй год пандемии станет гораздо более смертоносным, чем первый», — сказал господин Гебрейесус журналистам.

По словам главы ВОЗ, в некоторых странах Америки по-прежнему наблюдается большое количество случаев заболевания. «В целом на этот регион приходится 40% всех случаев смерти от COVID-19 за последнюю неделю», — уточнил он.

По последним данным, за более чем год пандемии в мире выявлено более 160 млн заразившихся. За последние сутки зафиксировано более 600 тыс. новых случаев. Лидерами по числу заразившихся остаются США (32,5 млн), Индия (24 млн), Бразилия (15,3 млн).

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