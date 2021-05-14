Ученые из Мексики идентифицировали новый вид «разговорчивого» динозавра

Мексиканские палеонтологи опубликовали доклад о проведенных раскопках в северном штате Коауила и найденных там останках динозавра.
Оказалось, что ученые нашли совершенно новый вид травоядных гигантов, которые обладали красивым гребнем и отличались своей разговорчивостью. Новый вид получил название Tlatolophus galorum.
Еще в 2013 году палеонтологи нашли хвост динозавра, после чего начались длительные раскопки и изучение останков. В конце концов ученые обнаружили 80 процентов черепа, 1,32-метровый гребень и кости, среди которых — бедренная кость и плечо, что позволило исследователям, наконец, понять, что они имеют дело с новым видом динозавра.
По словам специалистов, найденный травоядный гигант жил около 72 или 73 миллионов лет назад, и погиб в водоеме, полном отложений. Именно благодаря тому факту, что его тело практически сразу увязло и покрылось землей и песком, оно и смогло сохраниться в хорошем состоянии на протяжении такого времени, пишет Phys.org.
В Национальном институте антропологии и истории страны (INAH) рассказали, что у Tlatolophus galorum были уши, способные слышать низкочастотные звуки.
Скорее всего, эти динозавры были мирными, но разговорчивыми. Палеонтологи считают, что динозавры «издавали сильные звуки, чтобы отпугнуть хищников или в репродуктивных целях». Сообщается, что исследования нового динозавра продолжаются.