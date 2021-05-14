18:36 (мск), источник: BFM.ru
«Можете начать жить так, как жили до пандемии»: в США отменили ношение масок для вакцинированных
Президент Америки Джо Байден сообщил, что те, кто полностью вакцинировался, могут не носить маски.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Сегодня великий день для Америки. Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC объявил, что полностью вакцинированные люди могут не носить маски. Если вы привились, вы можете жать друг другу руки, обниматься. Если нет, то, пожалуйста, носите маску. Мы не собираемся арестовывать людей. Но я верю, что подавляющее большинство американцев заботится о безопасности своих соседей и семей», — сказал президент США.
Новые правила по защите от ковида американский Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC выпустил накануне.
В CDC уточнили, что новые правила касаются только тех, кто вакцинировался полностью, а именно два раза вакцинами Pfizer или Moderna или один раз — Johnson & Johnson’s Janssen.
Вот что говорит глава CDC Рошель Валенски: «Сегодня CDC обновляет свои рекомендации. Это касается тех, кто вакцинировался. Эти люди могут участвовать как в массовых, так и в небольших мероприятиях, [находиться] в помещении и на свежем воздухе без ношения маски и дистанцирования. Если вы полностью вакцинировались, то можете начать жить так, как жили до пандемии. Мы все ждали того момента, когда можно вернуться к ощущению нормальной жизни. Учитывая, что заболеваемость снижается, учитывая данные об эффективности вакцин и основываясь на информации, как вирус распространяется, можно сказать, что этот момент настал для тех, кто полностью вакцинирован».
В ведомстве напомнили, что у каждого штата есть свои законы и правила, которые приоритетнее федеральных рекомендаций. Если региональные власти требуют носить средства защиты, то это нужно делать.
Масочный режим в США был введен в начале 2021 года с очередной волной коронавируса. В конце апреля его ослабили и вакцинированным американцам разрешили не носить маску на открытом воздухе во время ходьбы, бега и езды на велосипеде.
По статистике, заболеваемость коронавирусом в США снижается, но остается на высоком уровне. Ежедневно от 20 до 40 тысяч новых случаев заражения. США лидируют по общему числу заболевших: почти 33 млн человек. Для сравнения, в Индии, где сейчас разгар пандемии, заболели 24 млн человек.