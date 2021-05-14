Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стал известен диагноз Ильназа Галявиева Это необратимое заболевание, характеризующееся поэтапным отмиранием клеток
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
18:36 (мск), источник: BFM.ru

«Можете начать жить так, как жили до пандемии»: в США отменили ношение масок для вакцинированных

Президент Америки Джо Байден сообщил, что те, кто полностью вакцинировался, могут не носить маски.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:42 (мск)Греция разрешила приезжать неограниченному числу россиян
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Сегодня великий день для Америки. Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC объявил, что полностью вакцинированные люди могут не носить маски. Если вы привились, вы можете жать друг другу руки, обниматься. Если нет, то, пожалуйста, носите маску. Мы не собираемся арестовывать людей. Но я верю, что подавляющее большинство американцев заботится о безопасности своих соседей и семей», — сказал президент США.

Сам Байден привился Pfizer под телекамеры в прямом эфире в декабре 2020 года.

Новые правила по защите от ковида американский Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC выпустил накануне.

В них говорится, что вакцинированные американцы могут без средств защиты посещать массовые мероприятия, находиться в транспорте, могут свободно совершать поездки по стране, им не требуется уходить на карантин, если они вернулись из-за границы.

В CDC уточнили, что новые правила касаются только тех, кто вакцинировался полностью, а именно два раза вакцинами Pfizer или Moderna или один раз — Johnson & Johnson’s Janssen.

Новость
В США разыграют $5 млн за прививку от коронавируса

Вот что говорит глава CDC Рошель Валенски: «Сегодня CDC обновляет свои рекомендации. Это касается тех, кто вакцинировался. Эти люди могут участвовать как в массовых, так и в небольших мероприятиях, [находиться] в помещении и на свежем воздухе без ношения маски и дистанцирования. Если вы полностью вакцинировались, то можете начать жить так, как жили до пандемии. Мы все ждали того момента, когда можно вернуться к ощущению нормальной жизни. Учитывая, что заболеваемость снижается, учитывая данные об эффективности вакцин и основываясь на информации, как вирус распространяется, можно сказать, что этот момент настал для тех, кто полностью вакцинирован».

В ведомстве напомнили, что у каждого штата есть свои законы и правила, которые приоритетнее федеральных рекомендаций. Если региональные власти требуют носить средства защиты, то это нужно делать.

Масочный режим в США был введен в начале 2021 года с очередной волной коронавируса. В конце апреля его ослабили и вакцинированным американцам разрешили не носить маску на открытом воздухе во время ходьбы, бега и езды на велосипеде.

По статистике, заболеваемость коронавирусом в США снижается, но остается на высоком уровне. Ежедневно от 20 до 40 тысяч новых случаев заражения. США лидируют по общему числу заболевших: почти 33 млн человек. Для сравнения, в Индии, где сейчас разгар пандемии, заболели 24 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
Правительство России утвердило перечень недружественных стран
FT: состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
В России резко возросло число новых случаев заражения COVID
СМИ: со складов в Врбетице пропало вооружение
В России обвалился спрос на съемное жилье
ВОЗ: второй год пандемии может стать более смертоносным
Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил симптомы для немедленного обращения к врачу Откладывать визит может быть опасно.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Ученик рассказал, почему Галавиев напал именно на их класс
Теперь все знают, почему КОВИД разбушевался в Москве
Авто
Красивый кроссовер из Китая: его впервые заметили в Москве В продажу автомобиль поступит в мае этого года
Новости партнеров
Пройди опрос, если любишь Россию: помоги своей стране
В твоих силах отменить или оставить ЕГЭ: проголосуй здесь
Важный опрос: каждый твой ответ помогает сделать Россию лучше
Ты можешь сделать страну лучше: ответь на вопросы - помоги России
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Вот почему у Андрея Мягкова не было детей
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Юлия Снигирь показала 5-летнего сына от Цыганова
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Дом
Как оформить мини-студию для сдачи в аренду
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
7 кухонь, где рискнули отказаться от плитки на фартуке
Сила воды: выбираем идеальную раковину в ванную
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь