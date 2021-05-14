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18:34 (мск), источник: Life.ru

Волочкова заявила, что Большой театр «погряз в проституции»

Артистка отметила, что была руководству учреждения «как кость в горле», а после увольнения даже не смогла забрать свои вещи.

Источник: РИА "Новости"

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что Большой театр «погряз в проституции». Она отметила, что наслышана о том, как танцовщиц кордебалета заставляли оказывать услуги интимного характера. Об этом артистка сообщила в проекте «Исповедь».

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«Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель и секс. А если девочки не хотели, то им отвечали, что это последняя их поездка, потом жизнь в театре будет невозможной. Спросите у Николая Цискаридзе. Он говорит, что сейчас ещё хуже стало. Мы не хотим заходить в это днище», — поделилась балерина.

Волочкова вспомнила, что во время работы в учреждении культуры афиши с её портретами украшали Москву, а другие артисты страшно завидовали, однако самый большой скандал был у балерины не с коллегами — инициатором расторжения трудового договора стал бывший в то время директором театра Анатолий Иксанов.

По словам Волочковой, ей «не простили яркости, успеха, любви людей, публичности, смелости и умения оставаться собой». Балерине запретили переступать порог учреждения, она даже не смогла забрать свои купальник и пуанты. Артистка подчеркнула, что Иксанов разграбил Большой театр, а сама Волочкова была ему «как кость в горле», так как являлась «успешным и публичным человеком».

Ранее Лайф рассказывал, что балерину возмутила заоблачная стоимость билетов в Большой театр. По этой причине в ГАБТ перестали ходить настоящие фанаты балета, уверена артистка.

Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз «Бенуа танца» и «Золотой лев».

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