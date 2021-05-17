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День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
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00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 17 мая

Вступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории.

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Всемирный день электросвязи и информационного общества

Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая. До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций.

Почему 17 мая? Дело в том, что в этот день в 1865 году после двух с половиной месяцев переговоров в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, а также был основан Международный Телеграфный Союз (с 1932 года — Международный Союз Электросвязи).

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере IT.

1727 год: на престол вступил Петр II

После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, внуку Петра I и сыну царевича Алексея и Софьи Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Петр Алексеевич — последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии — вступил на престол 17 мая 1727 года, когда ему было всего 11 лет.

Согласно завещанию Екатерины I, подросток-император должен был до достижения возраста 16 лет править, опираясь на Верховный тайный совет, которым в то время манипулировал Александр Меншиков.

Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меншикова, а затем — Остермана и Долгоруких.

Последние годы правления Петра II некоторые историки называют «боярским царством»: многие достижения Петра I были забыты, а старые порядки стали восстанавливаться. Итогом царствования Петра II стало усиление влияния Верховного тайного совета, в который входили в основном старые бояре.

1928 год: открылись IX летние Олимпийские игры в Амстердаме

IX летние Олимпийские игры проходили с 17 мая по 12 августа 1928 года в Амстердаме (Нидерланды).

Интересно, что звание столицы Олимпиады досталось Амстердаму безо всякой борьбы — он стал единственным городом, пожелавшим взять на себя организацию Игр.

А еще на этой Олимпиаде впервые олимпийский огонь был доставлен факелоносцами и зажжен на стадионе.

Несмотря на возросшее число стран-участниц (их было 46), количество самих спортсменов на Олимпиаде уменьшилось (3014 участников, из них 290 женщин). После 16-летнего перерыва на Олимпиаду приехала команда Германии. Дебютировали команды Мальты, Панамы и Родезии (Зимбабве).

В неофициальном командном зачете первое место досталось сборной США — 56 медалей, из них 22 золотых; второе место — Германии (31 медаль, 10 золотых), а третье место — Финляндии (25 медалей, 8 золотых).

Разбившийся самолёт за 15 лет до катастрофы (23 августа 1958)

1973 год: катастрофа Ту-104 под Читой

18 мая 1973 года произошла авиакатастрофа, признанная крупнейший терактом в истории СССР. Авиалайнер Ту-104А авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU-109 по маршруту Москва—Челябинск—Новосибирск—Иркутск—Чита, но при заходе на посадку в Чите на его борту взорвалось самодельное взрывное устройство, и он рухнул на землю в 97 километрах от аэропорта Читы. Погибли все находившиеся на его борту 81 человек — 72 пассажира и 9 членов экипажа.

Позже выяснилось, что один из пассажиров Тенгиз Рзаев захватил самолет и потребовал изменения его маршрута. Он угрожал взорвать авиалайнер, если пилоты не подчинятся его требованиям. Об этом стало известно благодаря переговорам пилотов с диспетчером. Практически в то же время с самолета поступил сигнал опасности, а еще через несколько секунд связь с ним прервалась, и самолет исчез с радара. Всего между захватом самолета и его исчезновением прошло около двух с половиной минут.

Следователям пришлось самостоятельно восстанавливать картину произошедшего на борту. Исходя их характера повреждений самолета, он буквально развалился на части на высоте 6500 метров в результате взрыва. Это означало, что кто-то из пассажиров пронес на борт бомбу, мощность которой составляла около 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Источник: РИА "Новости"

1988 год: на территории Московского Кремля найден «Большой Кремлевский клад»

17 мая 1988 года во время земляных работ на территории Московского Кремля, недалеко от Спасских ворот, военные строители нашли серебряные украшения и гривны-слитки киевского, новгородского и черниговского типов. Находка состояла из более чем 300 предметов и получила широкую известность как «Большой Кремлевский клад».

Украшения, которые были датированы концом XII — началом XIII века, по мнению специалистов, входят в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо обнаруженных в древнерусских городах.

«Большой Кремлевский клад» позволил ученым раскрыть множество исторических особенностей Руси того времени. Так, благодаря находке стало известно, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий и играла заметную роль в транзитной торговле.

Источник: AP 2021

1995 год: Жак Ширак стал президентом Франции

17 мая 1995 года Жак Ширак стал французским президентом. Он одержал победу (52,64%), обойдя во втором туре социалиста Лионеля Жоспена (47,36%).

С 1977 по 1995 годы Ширак был мэром Парижа. В середине 70-х он руководил правительством Франции.

При Шираке срок президентских полномочий во Франции был сокращен с 7 до 5 лет, а сам он стал последним президентом, избранным на 7-летний срок, и первым президентом, избранным на 5-летний срок.

Всего Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет, тем самым его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.

26 сентября 2019 года на 87-м году жизни Жак Ширак умер.

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