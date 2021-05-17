00:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 мая
Вступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории.
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Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая. До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций.
Почему 17 мая? Дело в том, что в этот день в 1865 году после двух с половиной месяцев переговоров в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, а также был основан Международный Телеграфный Союз (с 1932 года — Международный Союз Электросвязи).
Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов,
После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, внуку Петра I и сыну царевича Алексея и Софьи Шарлотты
Согласно завещанию Екатерины I,
Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меншикова, а затем — Остермана и Долгоруких.
Последние годы правления Петра II некоторые историки называют «боярским царством»: многие достижения Петра I были забыты, а старые порядки стали восстанавливаться. Итогом царствования Петра II стало усиление влияния Верховного тайного совета, в который входили в основном старые бояре.
IX летние Олимпийские игры проходили с 17 мая по 12 августа 1928 года в Амстердаме (Нидерланды).
А еще на этой Олимпиаде впервые олимпийский огонь был доставлен факелоносцами и зажжен на стадионе.
Несмотря на возросшее число
В неофициальном командном зачете первое место досталось сборной США — 56 медалей, из них 22 золотых; второе место — Германии (31 медаль, 10 золотых), а третье место — Финляндии (25 медалей, 8 золотых).
18 мая 1973 года произошла авиакатастрофа, признанная крупнейший терактом в истории СССР. Авиалайнер Ту-104А авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU-109 по маршруту Москва—Челябинск—Новосибирск—Иркутск—Чита, но при заходе на посадку в Чите на его борту взорвалось самодельное взрывное устройство, и он рухнул на землю в 97 километрах от аэропорта Читы. Погибли все находившиеся на его борту 81 человек — 72 пассажира и 9 членов экипажа.
Позже выяснилось, что один из пассажиров Тенгиз Рзаев захватил самолет и потребовал изменения его маршрута. Он угрожал взорвать авиалайнер, если пилоты не подчинятся его требованиям. Об этом стало известно благодаря переговорам пилотов с диспетчером. Практически в то же время с самолета поступил сигнал опасности, а еще через несколько секунд связь с ним прервалась, и самолет исчез с радара. Всего между захватом самолета и его исчезновением прошло около двух с половиной минут.
Следователям пришлось самостоятельно восстанавливать картину произошедшего на борту. Исходя их характера повреждений самолета, он буквально развалился на части на высоте 6500 метров в результате взрыва. Это означало, что
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Всего Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет, тем самым его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.
26 сентября 2019 года на 87-м году жизни Жак Ширак умер.