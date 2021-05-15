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04:06 (мск), источник: N + 1

Первый китайский марсоход высадился на Красную планету

Он проработает не менее 90 марсианских дней.

Источник: AFP 2021

Посадочная платформа китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-1» успешно высадила в равнине Утопия на Марсе ровер «Чжужун».

Таким образом, Китай стал третьей страной в мире, сумевшей доставить автоматический аппарат на Красную планету, сообщает агентство Синьхуа.
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«Тяньвэнь-1» стала первой миссией Китая к Марсу, которая стартовала летом прошлого года, когда в космос отправились орбитальный зонд и посадочная платформа с марсоходом. В задачи аппаратов входит исследование состава и структуры поверхности Марса и подповерхностного слоя, ионосферы, климата, а также поиск залежей водяного льда. На орбиту вокруг Марса «Тяньвэнь-1» вышел в феврале этого года, а вскоре орбитальный зонд начал свою научную программу.

15 мая 2021 года в 2:11 по московскому времени «Чжужун» успешно совершил посадку в районе равнины Утопия в северном полушарии Марса.

Вся посадочная операция заняла восемь минут. За это время капсула с платформой, ранее отделившаяся от орбитального зонда, совершила аэродинамическое торможение в атмосфере, затем выпустила парашют, отстрелила передний теплозащитный экран, запустила двигатели тормозной системы, сбросила внешний теплозащитный кожух, после чего зависла на высоте около 70 метров от Марса, а затем совершила мягкую посадку, пользуясь лидаром и камерами.

Александр Войтюк

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый китайский марсоход высадился на Красную планету
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