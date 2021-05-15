В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (3073), Санкт-Петербурге (749) и Подмосковье (671).
За сутки полностью выздоровели 9866 человек, зарегистрировано 364 летальных исхода.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 4 931 691. С начала пандемии от последствий заболевания скончались 115 480 человек, полностью выздоровели 4 547 500 человек.
Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков опроверг заявления о якобы начале третьей волны коронавируса в России. Он указал, что всплеска заболеваемости COVID-19 не отмечается, а то, что фиксируется сейчас, — это «продолжение предшествующей волны». При этом в течение месяца, по его прогнозу, ситуация изменится в лучшую сторону.
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.
10 мая президент России Владимир Путин призвал граждан продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Глава государства отмечал, что вакцинацию уже прошли порядка 21,5 млн россиян, что является хорошим результатом.
Как сообщил 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин, 99% привившихся от коронавируса не заражаются инфекцией. В столице, по его словам, ситуация с COVID-19 в целом стабильная.
В настоящее время в РФ зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».