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11:12 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 8790 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 8790 новых случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Об этом 15 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (3073), Санкт-Петербурге (749) и Подмосковье (671).

За сутки полностью выздоровели 9866 человек, зарегистрировано 364 летальных исхода.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 4 931 691. С начала пандемии от последствий заболевания скончались 115 480 человек, полностью выздоровели 4 547 500 человек.

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Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков опроверг заявления о якобы начале третьей волны коронавируса в России. Он указал, что всплеска заболеваемости COVID-19 не отмечается, а то, что фиксируется сейчас, — это «продолжение предшествующей волны». При этом в течение месяца, по его прогнозу, ситуация изменится в лучшую сторону.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

10 мая президент России Владимир Путин призвал граждан продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Глава государства отмечал, что вакцинацию уже прошли порядка 21,5 млн россиян, что является хорошим результатом.

Как сообщил 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин, 99% привившихся от коронавируса не заражаются инфекцией. В столице, по его словам, ситуация с COVID-19 в целом стабильная.

В настоящее время в РФ зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Во время загрузки произошла ошибка.
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