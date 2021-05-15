В Египте начались работы по углублению русла Суэцкого канала

«Генерал-лейтенант Усама Рабиа, председатель управления Суэцкого канала, в субботу стал свидетелем начала дноуглубительных работ на месте проекта дублирования канала, который в настоящее время осуществляется на 122-м км к югу от Большого и Малого Горьких озер с помощью земснарядов в рамках проекта развития южного входа русла канала», — говорится в сообщении администрации (цитата по «РИА Новости»).
В апреле Усама Рабиа заявлял, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим там движение на шесть дней.
По словам Усамы Рабиа, в 2023 году планируется также углубить части канала, где глубина меньше 20 м. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 м.
Один из крупнейших контейнеровозов в мире Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. С мели его удалось снять только 29 марта. За шесть дней в канале образовалась пробка из судов, контейнеровозов и нефтяных танкеров. Полностью движение восстановилось только к 3 апреля.