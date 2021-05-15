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15 мая, источник: РБК

Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

Участок земли, на котором находится пробудившийся исландский вулкан Фаградальсфьядль, выставили на продажу, сообщил Bloomberg.

Источник: AP 2021

«[Этот участок] продается по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения», — сообщила агентству Анна Тордис Гудмундсдоттир.

Она одна из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого расположен вулкан.

По словам Гудмундсдоттир, эта земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений. Теперь она хотела бы, чтобы «кто-нибудь построил там что-то хорошее для публики».

Председатель ассоциации землевладельцев Храуна, двоюродный брат Гудмундсдоттир Сигурдур Гуджон Гисласон сообщал местной телекомпании Stod 2, что желающие могут приобрести как весь участок, так и его часть.

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Власти Исландии при этом не планируют покупать Храун, однако выделят деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность, сообщила в интервью телеканалу RUV премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир. По ее словам, правительство готово предоставить 70 млн крон ($564 тыс.) на создание необходимой инфраструктуры на этом объекте, если он останется открытым для публики.

У вулкана Фаградальсфьядль есть все шансы стать одним из самых популярных туристических направлений Исландии, отмечает Bloomberg. По прогнозу геологов, извержение может продолжаться еще несколько лет, а сам вулкан находится всего в часе езды от Рейкьявика, пишет агентство.

Вулкан Фаградальсфьядль пробудился вечером 19 марта. Извержению предшествовала повышенная сейсмическая активность на полуострове: за четыре недели там произошло более 40 тыс. землетрясений, сообщал Reuters.

По данным AP, Фаградалсфьяль спал последние 6 тыс. лет. Посмотреть на извержение вулкана пришли тысячи людей, некоторые из них даже жарили на лаве сосиски для хот-догов, пишет Bloomberg.

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