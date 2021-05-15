Сербский певец Джордже Марьянович умер от COVID-19

Президент Сербии Александар Вучич направил семье Марьяновича телеграмму с соболезнованиями.
«Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. Его многочисленные хиты помнят и сегодня, а его многосторонняя артистическая личность ярко отпечаталась в памяти многих поколений. Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки», — цитирует телеграмму Вучича пресс-служба сербского лидера.
Джордже Марьянович родился в 1931 году. Свою первую пластинку «Музыка для танцев» он выпустил в 1959 году.
В СССР о Марьяновиче впервые заговорили в 1963 году после выхода на экраны картины «Любовь и мода», где он исполнил свою популярную песню Devojko mala («Маленькая девушка»). 1 мая 1964 года Марьянович выступил на «Голубом огоньке», который транслировало ЦТ СССР.
Первые гастроли Марьяновича в Советском Союзе состоялись в 1963 году, он выступал во многих городах СССР, исполнял произведения Никиты Богословского, Яна Френкеля, Эдуарда Колмановского и многих других авторов. В 1967 году Марьянович выступил перед жителями разрушенного землетрясением Ташкента.
В 1980 году, во время гастролей в Сочи, Марьяновичу вручили грамоту, в которой говорилось: «Ваше искусство укрепляет дружбу между нашими народами. В Вашем лице мы видим благородного борца за высшие человеческие идеалы, за мир во всем мире. Это принесло Вам славу в нашей стране». После победы с песней Objavljujem Rat! («Объявляю войну!») на международном фестивале «Белградская весна — 1982» он посетил с гастролями Болгарию, Францию, Швейцарию, Германию, США и СССР.
В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева Марьяновича наградили орденом Дружбы народов «за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия».