Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 маяПервая церемония «Оскар», восстание в Варшавском гетто, начало антиалкогольной кампании в СССР и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
15Праздничный салют в честь Дня Победы
06:04 (мск), источник: ТАСС

Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая. /ТАСС/. Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в воскресенье в город Хайдарабад. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Вторая партия “Спутника V” сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — сказал посол.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в области медицинских исследований, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также поддерживают активный, неполитизированный диалог в рамках таких международных платформ, как ВОЗ, Группа двадцати и БРИКС. Гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце российской стороной, уже успешно используется (более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов, были доставлены в Нью-Дели в конце апреля — прим. ТАСС).

Читайте также
«Вариант, вызывающий беспокойство». Угрожает ли индийский штамм остальному миру?

«Это действительно блестящий пример особо привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией, которая не знает никаких ненужных препятствий», — добавил глава дипломатического представительства.

Кудашев подчеркнул, что, учитывая недавнее начало использования российской вакцины в индийской кампании по вакцинации населения, эта вторая поставка стала очень своевременной. «Эффективность “Спутника V” хорошо известна в мире. В России вакцина успешно используется для прививания граждан начиная со второй половины 2020 года. Российские специалисты заявили, что препарат эффективен и против новых штаммов коронавируса», — отметил российский посол.

«Спутник V» в Индии

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию 1 мая. Отправитель груза — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект. «Спутник V» стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории этой страны. Ранее при иммунизации в Индии использовались только два препарата: Covishield («Ковишилд»), разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

Читайте также
В Индии начали прививать российской вакциной «Спутник V»

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy’s Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение «Спутника V» в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Применение российского препарата началось в Индии 14 мая. Первую прививку этой вакциной получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy’s Laboratories Дипак Сапра.

Стоимость импортированной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% около $13. С расширением поставок «Спутника V» местными производителями этого препарата на индийский рынок цена на него может быть снижена.

Во время загрузки произошла ошибка.
 О чем стоит помнить людям старшего возраста, которые делают прививку
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Боррель назвал необоснованным список недружественных стран РФ
Россиян предупредили о похолодании
Эксперты объяснили выводы Всемирного банка о переводах из России
Китай пообещал поддержать Палестину в конфликте с Израилем
Павел Воля нашел «русскую женщину» на замену Manizha
Над Ярославлем появилось «апокалиптическое» облако (фото)
Египет начал расширять Суэцкий канал
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Hi-Tech
Китай впервые на Марсе. «Чжучжун» успешно совершил посадку Новый марсоход будет искать следы инопланетной жизни
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дети
Елена Перминова родила четвертого ребенка У модели на свет появился сын (фото)
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь