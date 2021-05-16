Вторую партию «Спутника V» доставили в Индию

06:04 (мск), источник: ТАСС
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«Вторая партия “Спутника V” сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — сказал посол.
Он отметил, что Москва и
«Это действительно блестящий пример особо привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного сотрудничества в борьбе с пандемией, которая не знает никаких ненужных препятствий», — добавил глава дипломатического представительства.
Кудашев подчеркнул, что, учитывая недавнее начало использования российской вакцины в индийской кампании по вакцинации населения, эта вторая поставка стала очень своевременной. «Эффективность “Спутника V” хорошо известна в мире. В России вакцина успешно используется для прививания граждан начиная со второй половины 2020 года. Российские специалисты заявили, что препарат эффективен и против новых штаммов коронавируса», — отметил российский посол.
Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была доставлена в Индию 1 мая. Отправитель груза — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который курирует этот проект. «Спутник V» стал третьей вакциной, которая будет применяться на территории этой страны. Ранее при иммунизации в Индии использовались только два препарата: Covishield («Ковишилд»), разработанный
Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy’s Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение «Спутника V» в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.
Применение российского препарата началось в Индии 14 мая. Первую прививку этой вакциной получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy’s Laboratories Дипак Сапра.
Стоимость импортированной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% около $13. С расширением поставок «Спутника V» местными производителями этого препарата на индийский рынок цена на него может быть снижена.