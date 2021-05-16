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10:59 (мск), источник: Газета.Ру

ГИБДД начала ловить нарушителей по-новому

Сотрудники ГАИ начали ловить нарушителей с помощью специального мобильного приложения. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Программа позволяет оперативно получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной. Затем автомобиль останавливают и инспектор проверяет документы и сверяет информацию из приложения с базами данных Госавтоинспекции.

Отмечается, что технология уже позволила задержать несколько нарушителей в Екатеринбурге.

Ранее россиян предупредили о «скрытом патрулировании» ГИБДД. Проверки автомобилистов осуществляются рядом с аварийно опасными участками магистралей на машинах без опознавательных знаков.

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