14:00 (мск), источник: Life.ru
Онищенко раскритиковал заявление Малышевой о неэффективности масок
По словам парламентария, подобные высказывания врача являются неосторожными.
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Доктор медицинских наук Елена Малышева дезинформирует россиян. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с Ura.ru, комментируя слова телеведущей о неэффективности ношения масок в борьбе с коронавирусом.
Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей.
Он объяснил, что полной защиты от ковида не бывает, но маски помогают сдерживать распространение инфекции. Депутат напомнил о ситуации в Китае, где меры гигиены вместе с индивидуальной защитой смогли стабилизировать темпы заражения населения. Онищенко также призвал россиян привиться антиковидным препаратом.
Сама Елена Малышева пока никак не прокомментировала заявление бывшего главного санитарного врача России.
Ранее Онищенко заявил, что людям нужно опасаться «индийского» штамма коронавируса. Не исключено, что в скором будущем в Индии сгенерируется