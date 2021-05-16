Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 маяПервая церемония «Оскар», восстание в Варшавском гетто, начало антиалкогольной кампании в СССР и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
19Празднование Ураза-байрама в России
15:23 (мск), источник: Российская газета

Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ей российское гражданство. Об этом она заявила в интервью телеканалу «НТВ».

«Я посвятила много лет моей жизни сближению народов России и США. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — отметила Масси. По ее словам, за это решение в Америке ее, скорее всего, назовут предателем.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР. Именно ее на Западе называют «женщиной, которая остановила холодную войну». Она убедила свое руководство перестать смотреть на СССР как на «империю зла».

В интервью, которое она дала российскому телеканалу, Масси также оценила нынешние власти США. По ее словам, в администрации Джо Байдена «абсолютно ничего не знают о России». Что касается самого президента США, то, по мнению Масси, это уже очень старый человек, который может и не дожить до конца президентского срока.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Самарской опере дали "Бал-маскарад" Верди
Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство
Европарламент озвучил пять принципов отношений с Россией
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Онищенко раскритиковал Малышеву за «дезинформацию»
ГИБДД начала использовать новый способ для поимки нарушителей
На пляжи Сахалина выбросило тонны икры
У принцессы Кентской выявили тромбоз после прививки AstraZeneca
Ученые узнали, что атмосфера Земли сжимается
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Уткин — об избиении Фетисова
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Горячие темы на Авто
Незнайка на Луне и пыль под ногами. 253
Патриоты 230
Про будущее 177
Нава-а-альный. Нава-а-альный. Нава-а-альный. 134
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Как сейчас живет красавец актер и кто жена
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Лидер «Руки вверх!» раскрыл подробности распада коллектива Дуэт был образован в 1995 году
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь