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16:43 (мск), источник: РБК

Турция с понедельника ослабит карантинные меры из-за COVID-19

Торговые центры откроют по будням, продуктовые магазины смогут работать по выходным, а граждане — ездить между городами. По выходным и ночам сохранится комендантский час, который не распространяется на туристов.

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Источник: Reuters

С понедельника, 17 мая, в Турции смягчат ограничения, введенные в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Директиву «О постепенной нормализации жизни» разослало региональным властям министерство внутренних дел, сообщает Anadolu.

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Теперь гражданам разрешат междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости автобусов и поездов на 50%. Исключением станут несовершеннолетние и пожилые люди старше 65 лет.

Кроме того, разрешат работать торговым центрам, хозяйственным и галантерейным магазинам с 10:00 до 20:00 в будние дни. Продуктовые магазины и рынки смогут работать и по выходным, но только с 10:00 до 17:00.

В то же время, комендантский час с 21:00 до 05:00 по будням и круглосуточный комендантский час по выходным сохраняется до 1 июня. В директиве турецкого МВД отдельно говорится, что эти меры не распространяются на туристов и прибывших в Турцию на короткий срок, но их необходимо соблюдать иностранцам, проживающим в стране.

Анкара ужесточила карантинные меры в середине апреля, когда суточная заболеваемость достигла почти 55 тыс. случаев заражения. В стране ввели комендантский час выходного дня и по будням с 19:00 до 05:00, ресторанам и кафе разрешили работать только на доставку, спортивные залы закрыли, а мероприятия в закрытых помещениях отменили.

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В конце апреля в стране был объявлен полный локдаун. Для граждан ввели запрет на междугородние поездки без специального разрешения, школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады закрыли, работу большей части учреждений приостановили. В начале мая Турция ввела дополнительные ограничения, разрешив продавать в супермаркетах только продукты, корм для животных, чистящие средства и косметику.

14 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал постепенное снятие карантинных мер с понедельника. Глава государства пообещал, что к июню все основные ограничения отменят.

По данным турецкого Минздрава, на 15 мая в стране было выявлено почти 11,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 236 умерших. Всего в Турции с начала пандемии COVID-19 заболели 5,1 млн человек, 44,5 тыс. скончались.

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