Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше Как оформить документы
Фоторепортажи
13Стрельба в школе в Казани
2525 великих артистов, защищавших наше Отечество
23:13 (мск), источник: Известия

Конкурс «Евровидение» начался в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме в воскресенье, 16 мая. Конкурс пройдет в период с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая. Церемония открытия транслировалась онлайн для поклонников шоу, которые не смогли приехать из-за пандемии коронавируса в мире.

Источник: AP 2021

В мероприятии приняли участие делегации 34 из 39 стран — участниц конкурса. Отсутствовали делегации из Польши и Исландии из-за выявления у них коронавируса, а конкурсанты из Румынии и Мальты — их отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с поляками и исландцами. Также не смогла присутствовать представительница Австралии — она прислала видеообращение.

Певица Манижа, которая представит Россию на конкурсе, появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.

«Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене «Евровидения», — рассказала она журналистам.

Ранее в этот день участники конкурса из Хорватии и Австралии поддержали Манижу. Кроме того, артистка из Австралии Монтень заявила, что Манижа — ее фаворит на «Евровидении».

В апреле песню Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ненавязчивый сервис: рестораны и гостиницы срочно ищут людей
Вырос мой цветочек: дамский роман о свадебном платье Елизаветы II
Меркель призвала запустить СП-2 из-за нужды в российском газе
Число пострадавших при обрушении в Израиле превысило 130 человек
Названы сроки завершения испытаний «Циркона» с надводным стартом
Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
На пляжи Сахалина выбросило тонны икры
Земан назвал возможную причину взрывов на складах во Врбетице
Новости партнеров
Вакцинация Pfizer и Moderna может иметь последствия - специалист
Ученица рассказала, как поступил учитель физкультуры в Казани
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Как заговорил глава ЕС после создания списка "стран-недругов" РФ
Авто
Самые красивые места в Абхазии: советы отдыхающим Куда стоит съездить и как добраться до живописных локаций
Кино
Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира Актера в сериале «Вампиры средней полосы» заменил Юрий Стоянов
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Дети
Елена Перминова родила четвертого ребенка У модели на свет появился сын (фото)
Леди
Лидер «Руки вверх!» раскрыл подробности распада коллектива Дуэт был образован в 1995 году
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь