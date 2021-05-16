Конкурс «Евровидение» начался в Роттердаме

В мероприятии приняли участие делегации 34 из 39 стран — участниц конкурса. Отсутствовали делегации из Польши и Исландии из-за выявления у них коронавируса, а конкурсанты из Румынии и Мальты — их отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с поляками и исландцами. Также не смогла присутствовать представительница Австралии — она прислала видеообращение.
Певица Манижа, которая представит Россию на конкурсе, появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.
«Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене «Евровидения», — рассказала она журналистам.
Ранее в этот день участники конкурса из Хорватии и Австралии поддержали Манижу. Кроме того, артистка из Австралии Монтень заявила, что Манижа — ее фаворит на «Евровидении».
В апреле песню Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.