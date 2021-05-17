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02:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции. По сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%.

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Источник: РИА "Новости"

«На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями… За прошедшие 7 дней количество активно больных новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 6,38%… В Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Свободными остается не более 14% коек, выделенных для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Всего в городе развернуто около 5,2 тыс. коек.

Вакцину от коронавируса получили более 619 тыс. горожан. Из них 518 тыс. привились полностью.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 767 новых случаев заражения и 36 смертей. Всего в городе зарегистрировано более 427 тыс. заразившихся и 13,7 тыс. летальных исходов.

Рост заболеваемости фиксируется по стране в целом. 14 мая суточное число заразившихся достигло максимума с 20 марта — 9462. Роспотребнадзор связал рост числа зараженных с игнорированием гражданами мер профилактики. Минздрав РФ призвал россиян прививаться от коронавируса, а не ждать третьей волны пандемии.

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