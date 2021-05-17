02:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти Санкт-Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19
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«На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с
Вакцину от коронавируса получили более 619 тыс. горожан. Из них 518 тыс. привились полностью.
За последние сутки в
Рост заболеваемости фиксируется по стране в целом. 14 мая суточное число заразившихся достигло максимума с 20 марта — 9462. Роспотребнадзор связал рост числа зараженных с игнорированием гражданами мер профилактики. Минздрав РФ призвал россиян прививаться от коронавируса, а не ждать третьей волны пандемии.